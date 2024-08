Star Academy : combien gagnent les élèves ? Clara répond !

Publicité





Combien les élèves de la Star Academy ? Alors que la nouvelle saison débarquera dans deux mois sur TF1, Clara a répondu à la question que beaucoup se posent sur le salaire des candidats qui intègrent le château de Dammary-les-Lys.





L’élève de la promo 2023, éliminée sur le prime de la tournée de la Star Academy, a révélé ce qu’ils ont gagné dans une interview publiée sur la chaîne YouTube « Pile ».







Et contre toute attente, la somme n’est pas si conséquente ! Clara a révélé que les élèves sont rémunérés « au SMIC » mais que grâce aux journées très chargées en heures, ça peut quand même bien monter pour ceux qui restent longtemps.

« On ne gagne pas des sommes astronomiques » a confié Clara. « Les gens pensent que quand on passe à la télé on devient forcément très riche mais ce n’est pas le cas »



« Sur le principe on n’a pas le droit de donner un chiffre exact mais on est payé littéralement au SMIC. Quand on sort, on va avoir une somme d’argent qui est assez importante, ce n’est pas en réalité sur la somme elle-même, c’est sur la durée » a expliqué la jeune chanteuse, qui n’a pas eu la chance de participer à la tournée de la Star Academy mais a quand même sorti un premier single intitulé « Dans tes bras ».

« Nos journées étaient très longues donc même si on gagnait des toutes petites sommes à chaque fois, le fait de faire parfois des journées de 15, 16 heures, à la fin quand on sort, surtout pour quelqu’un comme moi qui suis étudiante, tu es contente » a-t-elle précisé.

Rappelons que la date de lancement de la saison 2024 a été dévoilée, plus d’infos sur notre article ici.

VIDÉO Clara se confie sur le salaire à la Star Academy