« Taratata : l’histoire » du 22 août : le documentaire ce soir sur France 2

« Taratata : l’histoire » du jeudi 22 août 2024 – Ce jeudi soir sur France 2, Nagui vous donne rendez-vous pour la rediffusion du documentaire « Taratata : l’histoire ».





A suivre dès 21h10 sur France 2 et/ou en avant-première puis replay sur France.TV.







« Taratata : l’histoire » du 22 août 2024

Trente ans de passion musicale

Trois décennies, plus de 500 émissions, 1 500 artistes, 4 600 performances en live, et une histoire unique :

Il était une fois…



Une aventure de découvertes et de fidélité

Pendant 30 ans, Taratata a révélé des talents, offert des duos inoubliables et accueilli des stars internationales. Ce combat a fait de cette émission pionnière une pierre angulaire du patrimoine culturel français et de notre mémoire collective. Le documentaire présente des images rares des coulisses, des interviews intimes des créateurs de l’émission, et des souvenirs inédits d’artistes, confirmant les paroles d’Ed Sheeran et de Liam Gallagher, qui ont qualifié Taratata de « meilleure émission musicale du monde ».

La petite histoire d’une grande émission

Ce film met en lumière l’équipe historique de l’émission : Nagui, son créateur, Marie Prycko, programmatrice, Gérard Pullicino, réalisateur, et Jean-Philippe Bourdon, directeur photo. Ils retracent la création, le lancement de l’émission, ses premiers succès, les périodes de pause, et la mobilisation populaire et artistique qui a suivi. Avec sincérité et émotion, ils partagent cette aventure, entre rires et larmes

Les témoignages d’artistes

Des légendes comme Zazie, Bernard Lavilliers, Jean-Louis Aubert, et Pascal Obispo, aux figures de la génération Taratata comme Gaëtan Roussel, Raphaël, MC Solaar, M, Cali, Vincent Delerm ou Shaka Ponk, en passant par les stars internationales comme Ed Sheeran, Yaël Naïm, et Sharleen Spiteri, jusqu’aux nouveaux talents comme Juliette Armanet, Vianney, Hoshi, Grand Corps Malade, Joseph Kamel, et Kimberose, tous partagent en exclusivité leurs souvenirs de Taratata.

Dans les coulisses de l’histoire

La caméra vous entraîne au cœur du car-régie, sur le plateau avec les équipes techniques, dans les loges des artistes, et dans les coulisses de la fête des 30 ans à Paris La Défense Arena, révélant des moments inédits auxquels personne n’avait jamais eu accès.