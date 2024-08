« Barbecue » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (22 août 2024)

Publicité





« Barbecue » avec Franck Dubosc et Florence Foresti est une nouvelle fois en mode rediffusion ce jeudi soir sur TF1. Dans cette comédie d’Eric Lavaine, ils sont notamment entourés de Jérôme Commandeur, Guillaume de Tonquédec ou bien encore Lambert Wilson.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming gratuit via TF1+, fonction direct.







« Barbecue » : l’histoire

Pour ses 50 ans, Antoine, éternel séducteur, est frappé par un infarctus en pleine course avec ses amis. Condamné à suivre un régime strict et à adopter une hygiène de vie rigoureuse, il n’a pourtant aucune intention de s’y plier ! Après avoir passé des années à être raisonnable, Antoine n’aspire désormais qu’à une chose : vivre pleinement. Et cet été, lors de ses vacances habituelles avec ses amis de longue date, il compte bien profiter à fond, même si cela doit bouleverser leurs habitudes…

Le casting

Avec : Florence Foresti (Olivia), Lionel Abelanski (Laurent), Jérôme Commandeur (Jean-Michel), Franck Dubosc (Baptiste), Guillaume de Tonquédec (Yves), Lambert Wilson (Antoine Chevalier)



Vidéo bande-annonce