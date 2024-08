The Voice Kids : résumé et replay des 2èmes auditions à l’aveugle (24 août 2024)

Publicité





The Voice du samedi 24 août 2024, résumé et replay – C’est parti pour la seconde soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids. Lara Fabian, Slimane, Claudio Capeo et Patrick Fiori continuent la formation de leurs équipes.





La soirée débute avec Louise, 12 ans, qui reprend « I put a spell on you » de Nina Simone. Slimane et Lara Fabian se retournent au dernier moment ! Elle choisit Lara Fabian.







On continue avec Louis, 14 ans, qui chante « Si j’avais su » de Claudio Capéo. Tout le monde se retourne très vite ! Sans surprise, il choisit d’aller dans l’équipe de Claudio Capéo.



Place ensuite à Emy, 15 ans, qui reprend « Ain’t nobody » de de Chaka Khan et Rufus. Personne ne se retourne !

Salomée, 8 ans, chante « T’en vas pas » d’Elsa. Elle réussit à faire retourner tout les coachs ! Slimane improvise un petit duo avec elle mais elle choisit de rejoindre Patrick.

Samara, 11 ans, interprète « Eaea ». Slimane se retourne ! Claudio, Patrick, et Lara finissent par se retourner aussi ! Patrick appuie pour le bloquer mais il assure à Slimane qu’il n’a pas fait exprès ! Lara ne le croit pas. Et Samara rejoint finalement l’équipe de Patrick.

Loan, 11 ans, chante « Le portrait » de Calogero. Lara Fabian se retourne dans les derniers instants et il rejoint donc son équipe ! Lara est en larmes, totalement bouleversée.

On continue avec Loucia, 11 ans, qui reprend « Mon coeur, mon amour » d’Anaïs. Slimane est le seul à se retourner, elle rejoint son équipe.

Scarlett, 11 ans, chante « L’effet de masse » de Maëlle. L’ensemble des coachs se retournent, Lara est en larmes et Scarlett aussi ! Et elle décide de continuer avec Lara Fabian.

Ethan, 11 ans, interprète « Les Champs-Elysées » de Joe Dassin. Personne ne se retourne.

On découvre ensuite Célia, 13 ans, sur « Love in the dark » d’Adele. Lara et Patrick se retournent, elle choisit d’aller chez Patrick.

Liam, 9 ans, chante « Si maman si » de France Gall. Claudio Capéo se retourne seul, il rejoint donc son équipe.

Arianna, 14 ans, reprend « It’s a Man’s Man’s Man’s World » de James Brown. Patrick, Lara et Claudio se retournent. Et elle choisit Lara !

Giulia, 11 ans, chante « Je reviens te chercher » de Gilbert Bécaud. Claudio se retourne dans les derniers instants !

Noa, 11 ans, chante « Y’a du soleil » de Christophe Maé. Personne ne se retourne.

Victoria, 14 ans, reprend « Qu’importe » de Juliette Armanet. Claudio se retourne, suivi par Slimane et Lara. Patrick les suit à la toute fin ! Elle décide d’aller avec Slimane.

The Voice Kids du 24 août 2024, le replay

Cette deuxième soirée de la saison 2024 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 1er prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 30 août pour l’épisode 3 !