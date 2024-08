Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Philippe Etchebest ? (résumé émission 7 du 24 août 2024)

Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 24 août 2024 – C’est parti pour le septième et dernier numéro de la saison 2024 de Fort Boyard. Ce soir, le Père Fouras reçoit Philippe Etchebest, Ragnar Le Breton, Fabien Olicard, Carla Lazzari, Jeck et Isabelle Vitari.





Ce soir, la cellule interdite est « Le musée des reliques sacrées ».







Une équipe redoutable, carton plein

On retrouve donc directement Philippe dans la cellule interdite. Les reliques sont des objets mythiques de Fort Boyard, le Père Fouras lui demande de choisir entre l’épée et la ventouse. Il choisit l’épée ! Philippe participe ainsi à Vicking, il doit briser un bloc de glace avec la fameuse épée. Il est impressionnant et ressort avec la clé !

Direction la Double Lutte pour Ragnar et Carla. Et Ragnar récupère la clé !



Le Chasseur emmène Fabien, il va devoir tenir la tête immergée dans une cuve remplie d’eau. Et il affronte Passe Muraille ! Et Fabien remporte le duel et la clé.

On retrouve ensuite Isabelle dans le Monde à l’Envers. C’est un échec !

On continue avec Chez William et c’est Philippe et Jeck qui doivent y aller. Et il s’agit de manger des ravioles au foi de boeuf cru ! Mission réussie et clé remportée.

Place à la Cellule Infernale pour Ragnar. Il remporte la clé ! Direction ensuite Château Boyard et c’est Isabelle qui y va avec Fabien. Ils remportent la 6ème clé !

Pour Haute Tension, c’est Carla qui y va à l’aveugle, guidée par Jeck. Mais c’est un échec ! Dernière chance de remporter une clé avec le Vélo et Philippe. Il est encore impressionnant et remporte la 7ème clé !

L’équipe de ce soir est très forte et du coup, pour le Jugement, ils peuvent remporter un indice bonus : MILITAIRE. C’est Jeck qui y va et choisit Blanche. Il réussit et ressort libre !

Place aux Aventures. Ragnar est face aux Reliques, il peut obtenir un joker en le récupérant dans une boite remplie de vers. C’est réussi.

Les Aventures débutent avec le Tir à la Corde pour Ragnar et Fabien. C’est un échec. Direction ensuite les Catacombes pour Carla. Elle remporte l’indice : RESTAURANT.

Pour la Cabine Ejectable, c’est Philippe qui y va et c’est Jeck qui doit lire l’énigme du Père Fouras. Philippe a du mal mais finit par trouver la réponse et il remporte un indice : LIBRE.

A la Supérette, c’est Isabelle qui y va. Elle remporte l’indice : TENNIS. On retrouve Carla pour le Saut de l’Ange. Et ils remportent le dernier indice : APRÈS-VENTE.

Place au Conseil. Jeck y va et dans la cellule interdite, Philippe a misé 15 secondes sur sa victoire. Mais il perd son duel. On continue avec Ragnar, Philippe parie 20 secondes. Il remporte son duel ! Dernier duel pour Isabelle, Philippe parie 10 secondes. Elle réussit son duel !

Et les gains de la soirée s’élèvent à…

C’est l’heure du trésor. L’équipe ouvre les indices. Ils trouvent sans problème le mot code : SERVICE. Ils récoltent les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 19.541 euros au profit l’association Pompiers Solidaires.

Fort Boyard du 24 août, le replay

Si vous avez manqué ce 7ème numéro de Fort Boyard ce samedi 24 août, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici. Et rendez-vous dans trois semaines pour le prochain numéro !