TPMP : Cyril Hanouna annonce le retour d’un chroniqueur phare !

Publicité





Même si l’ARCOM a annoncé la semaine dernière sa décision de supprimer C8 de la TNT à partir de mars prochain, Cyril Hanouna prépare la nouvelle saison de son talk-show « Touche pas à mon poste ». Et mercredi, il a annoncé le grand retour d’un ancien chroniqueur sur son compte du réseau social X.











Publicité





« Les chéris, j ai attendu avant de vs le dire car c une décision qui a été difficile a prendre ! Mais en accord avec l ensemble des équipes d’H20 et de C8 je peux vs annoncer que des la rentrée en direct le 2 sept c est le retour du scoop de Maxime Gueny dans TPMP » a écrit Cyril Hanouna.

Présent depuis 2017 dans les chroniqueurs de TPMP, Maxime Gueny n’apparaissait plus beaucoup dans le talk de Cyril Hanouna et les fans sont ravis de cette annonce.

Rappelons que la semaine dernière semaine, l’ARCOM a annoncé retirer à NRJ 12 et C8 leurs fréquences sur la TNT. A partir de mars prochain, les deux chaines ne seront donc plus diffusées sur la TNT et ça devrait signer leur fin. Selon les rumeurs, Cyril Hanouna serait en pourparlers avec le groupe Canal+ pour transférer TPMP sur Canal+ en clair.



Publicité





Cyril Hanouna annonce le retour de Maxime Gueny