Demain nous appartient spoiler : Bruno fait une énorme gaffe ! (vidéo épisode du 6 août)

Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Bruno va faire une énorme gaffe dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Bruno va froisser Marianne en faisant une mauvaise manip avec son téléphone…











Bruno fait une bourde avec Marianne

Bruno remplace Sylvain durant son absence et dans quelques jours, Marianne lui demande d’aller récupérer une étagère et aller la monter chez elle le jour même. Bruno n’est pas enthousiaste mais Marianne insiste… Et elle sait par Alex qu’il finit à 15h au mas !

Bruno pense avoir raccroché le téléphone quand il parle à Rayane et il traite Marianne de « casse couil** de première » ! Mais la mère de Chloé a tout entendu…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1742 du 6 août 2024 : Bruno fait une boulette

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

