« Trahie par mes soeurs » : votre téléfilm ce 27 août sur TF1 (histoire, interprètes)

« Trahie par mes soeurs » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 27 août 2024 – Ce lundi après-midi et comme chaque jour TF1, c'est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd'hui, il s'intitule « Trahie par mes soeurs ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Trahie par mes soeurs » : l’histoire, le casting

Dès leur arrivée à l’université, Emily et sa meilleure amie Jenna sont courtisées par Beta Kappa Epsilon, une sororité élitiste qui leur promet un avenir prometteur. Cependant, les humiliations infligées lors de leur semaine d’intégration, ainsi que des événements tragiques survenus sur le campus, finissent par convaincre Emily de renoncer à rejoindre BKE. Jenna, en revanche, est prête à tout pour obtenir ce précieux sésame, quitte à mettre sa vie en danger.

Avec : Isabella Carlsen (Emily), Muguet Del Toro (Jenna), Grace Patterson (Brittany), Muretta Moss (Allie)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Sélect & scandaleux ».

« Sélect & scandaleux » : l’histoire et le casting

Après avoir appris le décès de sa meilleure amie Lauren, Zoé est anéantie. La mère de Lauren, refusant de croire à la thèse de l’accident, lui propose un marché : enquêter sur les circonstances de la mort de sa fille en échange de la prise en charge de ses frais universitaires. Zoé accepte, convaincue qu’elle ne trouvera rien d’inhabituel, mais elle découvre rapidement qu’un club secret manipule les événements dans l’ombre.

Avec : Jalina Brown (Zoé), Shaylaren Hilton (Samantha), Jennifer Dorogi (Madame Price), Jackie Kay (David)