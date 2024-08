Un Si Grand Soleil spoiler : Alain réveillé, Boris prend une lourde décision (résumé épisode du 30 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1458 épisode du 30 août 2024 – Elisabeth va enfin pouvoir souffler dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, à la fin du mois, Alain va finalement être sauvé !











Publicité





Elisabeth bouleversée, Alain sauvé par Laurine et Boris

Grâce à Boris et Laurine qui ont démasqué leur mère, Laurine a fait donner le bon traitement à Alain. Il sort du coma, pour le plus grand soulagement d’Elisabeth, Flore et Tiago. Janet et Evan félicitent Laurine, qui a fait le bon diagnostic pour sauver Alain. Ils sont loin d’imaginer que c’est parce que Catherine a empoisonné Alain !… Evan parle à Elisabeth de la bonne intuition de Laurine qui a sauvé Alain… Elle est surprise.

De son côté, Boris prend une décision radicale. Il fait ses bagages et annonce à sa mère qu’il ne veut plus jamais la revoir ! Pour Boris, Catherine est encore pire que François. Laurine demande à son frère de rester mais il refuse et lui assure que Catherine est toxique. Mais Laurine ne veut pas l’abandonner. Frère et soeur se serrent dans les bras !

Eve doute de Muriel, Alix rebondit

Eve commence à avoir de gros doutes concernant Muriel. Elle la trouve particulièrement fuyante quand elle lui parle d’Eliott… Quant à Alix, elle a retrouvé ses photos et annonce la bonne nouvelle à Maéva.



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : un personnage phare va faire son grand retour !

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici