Zone Interdite du 13 août : sommaire du numéro ce soir sur M6

Zone Interdite du 13 août 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce mardi soir sur M6 avec un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Bretagne, Normandie : les nouvelles destinations stars de vos vacances ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6







Fini les plages surpeuplées, les prix exorbitants et la chaleur étouffante de la Méditerranée. Aujourd’hui, la Bretagne et la Normandie s’imposent comme les nouvelles destinations phares des vacances. Avec une affluence record, la Bretagne a enregistré plus de 22 millions de nuitées l’an dernier, et la Normandie en a compté près de 50 millions ! Ces régions séduisent par leurs paysages authentiques, leur forte identité régionale et un terroir en perpétuelle évolution. Cet été, Zone Interdite vous emmène à la découverte des trésors cachés de ces deux régions pleines de surprises.

En Normandie, le Mont Saint-Michel attire chaque année trois millions de visiteurs. Cet été, un nouvel établissement gastronomique y ouvre ses portes. La famille Mauviel, spécialisée jusqu’à présent dans la fabrication d’ustensiles de cuisine haut de gamme, se lance dans la restauration. Ils ont fait appel à Jean Imbert, ancien candidat de Top Chef, pour signer la carte, et le chantier a nécessité l’utilisation d’un hélicoptère pour livrer du matériel.



L’arrière-pays normand n’est pas en reste, attirant lui aussi de plus en plus de visiteurs. À Livarot, dans le Calvados, un homme d’affaires parisien, Hugues Dangy, entreprend de revitaliser ce petit village de 2 000 habitants, connu pour son célèbre fromage. Il rachète et rénove des bâtiments avec l’ambition d’y ouvrir de nouveaux commerces. Parviendra-t-il à redonner vie à ce village ?

La Normandie est aussi un refuge discret pour les célébrités. L’ancien basketteur Tony Parker, originaire de Fécamp, nous ouvre en exclusivité les portes de son haras à Quétiéville, dans le Calvados. Passionné de courses hippiques, il espère briller avec sa pouliche Ramatuelle sur l’hippodrome de Deauville. Découvrez un Tony Parker intime et passionné, comme vous ne l’avez jamais vu.

L’attrait pour la Normandie et la Bretagne s’explique aussi par leurs coins de nature préservés. Au large du Finistère, la petite île de Molène, avec ses 200 habitants, se remplit chaque été. Anne-Lise et Samuel, un couple normand, ont tout quitté pour s’y installer et ouvrir un gîte avant la saison estivale. Ils vont devoir s’adapter à la vie insulaire, avec son lot de défis inattendus.

La Bretagne, quant à elle, est riche d’histoire et de traditions. À Concarneau, dans le Finistère, le Festival des Filets Bleus célèbre chaque été ces traditions. Pour la famille Moallic, c’est un événement incontournable. Cette année, leur fille Claire, 18 ans, a été couronnée reine de Concarneau et défilera en costume traditionnel, avant de prononcer un discours devant des milliers de personnes. Un moment chargé d’émotion en perspective…

« Bretagne, Normandie : les nouvelles destinations stars de vos vacances », c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.