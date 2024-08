« Rumba la vie » : le film inédit de et avec Franck Dubosc ce soir sur TF1 (13 août 2024)

Publicité





« Rumba la vie », c’est le film inédit diffusé ce mardi 13 août 2024 sur TF1. Un film de et avec Franck Dubosc aux côtés de Louna Espinosa et Jean-Pierre Darroussin.





A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de TF1+.







« Rumba la vie » : histoire, résumé

Tony, un chauffeur d’autobus scolaire dans la cinquantaine, vit en solitaire depuis qu’il a quitté sa femme et son enfant il y a vingt ans. Réservé et replié sur lui-même, il est soudainement confronté à un malaise cardiaque qui l’incite à affronter son passé. Trouvant le courage nécessaire, il s’inscrit discrètement à un cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais rencontrée, dans l’espoir de renouer avec elle et de redonner un sens à sa vie.



Casting

Avec : Franck Dubosc, Louna Espinosa , Jean-Pierre Darroussin, et Marie-Philomène Nga

VIDÉO bande-annonce