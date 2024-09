13h15 le samedi du 7 septembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 7 septembre 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Une vie de château ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le samedi » du 7 septembre 2024 : le sommaire

Après plusieurs décennies de restauration, la famille de Commarque a redonné vie à son château ancestral, autrefois laissé à l’abandon. Fort de plus de 15 000 ans d’histoire, ce site situé en Dordogne attire aujourd’hui un nombre croissant de visiteurs.

Niché au cœur d’une vallée de Dordogne, le château, longtemps enseveli sous les ronces pendant près de quatre siècles, a retrouvé sa splendeur grâce aux travaux titanesques lancés en 1972 par Hubert de Commarque, un descendant des bâtisseurs d’origine.



Publicité





Aujourd’hui, la forteresse est devenue un des joyaux du Périgord, et Aude et Jean, les enfants d’Hubert, ont pris le flambeau pour préserver ce patrimoine et en partager les trésors.

Des gravures paléolithiques exceptionnelles

Construit au XIIe siècle, le château de Commarque abrite un passé bien plus ancien. Sous les fondations des tours médiévales, une grotte recèle des traces d’occupation humaine datant de plus de 15 000 ans, notamment d’exceptionnelles gravures représentant la faune de l’époque paléolithique, remarquablement bien conservées.