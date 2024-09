Plus Belle La Vie spoilers : la police fait des découvertes, Kilian piégé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 9 au 13 septembre 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 9 au 13 septembre 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur la disparition de Yanis.







Publicité





La PTS découvre que le sang retrouvé dans la voiture est celui d’une femme… Et Jennifer se renseigne sur l’enquête grâce à Samuel. Mais le policier risque bien d’avoir des soupçons, d’autant que Blanche veut que Jennifer installe un mouchard sur le téléphone de son compagnon !

A la résidence, Yolande fait venir Robert, le grand-père de Jules, pour une formation aux premiers secours. Il est sous le charme de Mirta…



Publicité





Kilian trouve enfin une solution à ses problèmes grâce à Mirta, ses déclarations sont faites. Mais Thomas veut que désormais il fasse sa part d’administratif…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 septembre 2024

Lundi 9 septembre 2024 (épisode 165) : Toujours à la recherche du mystérieux disparu, les policiers suivent la piste d’une première suspecte. A la résidence, quelqu’un d’inattendu vient en aide à Kilian. Un malheureux événement convainc Mirta et Yolande d’organiser une formation premiers secours à la résidence.

Mardi 10 septembre 2024 (épisode 166) : La police avance sur une nouvelle piste dans l’enquête. Mais une taupe informe Luna, Blanche et Barbara qu’il s’agit non pas d’une, mais de deux disparitions. A la résidence, Robert vient donner la formation aux premiers secours et obtient de lourdes confessions.

Mercredi 11 septembre 2024 (épisode 167) : Les quatre filles n’ont pas d’autre choix que d’intervenir dans l’enquête, en toute discrétion. De son côté, Kilian est allé trop loin dans son mensonge : il est pris au piège. Apolline, quant à elle, mène de front son stage au cabinet et son concours.

Jeudi 12 septembre 2024 (épisode 168) : Dans l’enquête, un nouvel élément met les amies en joie, mais le danger n’est jamais loin. Au cabinet médical, la tension monte entre ceux que tout oppose. Par inadvertance, Steve fait une découverte inquiétante.

Vendredi 13 septembre 2024 (épisode 169) : Luna a un plan qui devrait éloigner les policiers pour de bon. De leur côté, les deux amants sont contraints pour leur santé à une petite virée loin du quartier du Mistral. A la résidence, Robert monte une supercherie pour aider Mirta.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 9 au 13 septembre 2024

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…