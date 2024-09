Publicité





20h30 le dimanche du 15 septembre 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 15 septembre 2024 : les invités

⭐️ Daniel Auteuil interprète un célèbre avocat pénaliste dans le film qu’il réalise, intitulé « Le Fil ». Il reviendra à l’écran pour partager avec vous les moments clés de sa carrière.

🇺🇸 Focus sur l’élection américaine : suite au débat entre Kamala Harris et Donald Trump, Taylor Swift a déclaré qu’elle voterait pour la candidate démocrate. Amy Greene, experte des États-Unis, et la chercheuse Asma Mhalla nous éclaireront sur cette campagne hors du commun, où la technologie et l’intelligence artificielle jouent un rôle central.



Publicité





🎶 Et deux performances live :

– Victor Le Masne : Le compositeur de l’hymne des JO « Parade », dont la musique a rythmé nos émotions pendant les Jeux, sera parmi nous.

– Et le DJ Kungs vous fera vibrer avec ses plus grands tubes.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV