20h30 le vendredi du 27 septembre 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le vendredi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse et ce numéro intitulé « Kamala Harris, icône pop ».





« 20h30 le vendredi » du 27 septembre 2024 : « Kamala Harris, icône pop »

À quelques semaines de l’élection présidentielle américaine, la campagne électorale suscite plus d’intérêt que jamais. Après le retrait de Joe Biden en juillet 2024, l’entrée en course de Kamala Harris a redynamisé le camp démocrate.

En un temps record, la vice-présidente discrète s’est imposée comme la nouvelle figure de proue des démocrates dans la course à la Maison-Blanche, devenant également l’adversaire redouté de Donald Trump.



« Yes, we Kam! »

Grâce à une stratégie de communication centrée sur les réseaux sociaux, un récit qui fait écho aux symboles du rêve américain, et des soutiens à la fois glamour et influents, Kamala Harris est devenue, au cours de cette campagne fulgurante, une icône moderne et populaire.

Ce numéro de « 20h30 le vendredi » raconte l’ascension de la « Kamalamania » qui a pris d’assaut les États-Unis.

