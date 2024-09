Publicité





66 minutes du 8 septembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 8 septembre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Kamilya, la douleur d’un père

Le père de la petite Kamilya livre un témoignage bouleversant dans « 66 minutes ». Profondément affecté par la perte de sa fille de 7 ans, renversée par une moto sur un passage piéton le 29 août à Vallauris (Alpes-Maritimes), il exprime aussi une immense colère. Le motard, âgé de 19 ans, a été mis en examen pour blessures involontaires puis relâché, malgré l’absence de casier judiciaire. Une décision qui laisse le père de Kamilya dans une incompréhension totale. Il estime également que la rue où l’accident s’est produit est particulièrement dangereuse et est déterminé à mener un combat pour améliorer sa sécurité. « Je vois encore, depuis ma fenêtre, le sang de ma fille dans la rue, et je refuse d’y voir à nouveau du sang », déclare-t-il.



🔵 Dépanneurs « pirates » : gare aux arnaques !

Imaginez que votre voiture tombe en panne, et qu’à peine quelques minutes plus tard, sans même avoir contacté votre assurance, un dépanneur apparaisse comme par enchantement. Ce scénario marque souvent le début d’une arnaque. Un nouveau fléau qui touche de nombreux automobilistes. Ces dépanneurs « pirates » repèrent les pannes grâce aux applications de navigation et interviennent avant les entreprises officiellement mandatées. Cette concurrence déloyale pénalise les dépanneurs agréés et entraîne des factures exorbitantes pour les conducteurs. Enquête sur ces « pirates » de la route, que des automobilistes stressés prennent à tort pour des sauveurs…

🔵 Quand les surdoués font leur rentrée

Cette semaine, Kamel a fait sa rentrée en classe préparatoire, après avoir obtenu son bac en juin. Un parcours classique, à un détail près : il n’a que 13 ans. À l’image du plus jeune bachelier de France cette année, nous avons suivi des élèves diagnostiqués HPI (haut potentiel intellectuel), des prodiges en langues ou en mathématiques, qui ont plusieurs années d’avance. Mais comment ces jeunes surdoués s’intègrent-ils parmi des camarades beaucoup plus âgés ou dans un environnement d’adultes ? Plongée dans l’univers de ces adolescents hors du commun, parmi les 12 millions d’élèves qui ont fait leur rentrée cette semaine.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Le joyau des marchés provençaux

Le marché de Sanary-sur-Mer, dans le Var, est considéré comme l’un des plus beaux de France. Avec ses étals colorés et ses produits frais et locaux, il attire les meilleurs restaurants de la région ainsi que des flots de touristes depuis des décennies. Forcément, les places y sont très prisées, et les commerçants doivent se battre pour obtenir l’un des trois-cents emplacements disponibles, leur chiffre d’affaires annuel étant souvent en jeu. Du pêcheur qui a repris le métier familial au jeune couple reconverti dans la vente d’olives locales, plongée dans ce joyau des marchés provençaux.

Extrait vidéo

