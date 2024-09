Plus Belle La Vie spoilers : la police proche de la vérité, la liaison d’Ariane découverte, les résumés jusqu’au 27 septembre 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 27 septembre 2024 – Qu’est-ce qui va se passer fin septembre dans la série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2024.





On peut déjà vous dire que la police sera toute proche de démasquer Barbara, Blanche, Luna et Jennifer. Les flics du Mistral sont désormais tout proche de la vérité sur la mort de Yanis, d’autant qu’un corbeau balance des infos…

Mirta débute une belle histoire avec Robert, sous les yeux de Jules et de Yolande. Quant à Ariane, sa liaison est découverte et une rumeur circule… Et Jean-Paul doit faire face au début de la crise d’adolescence de Lucie.



Lundi 23 septembre 2024 (épisode 175) : Dans leur enquête, les policiers se rapprochent dangereusement de la vérité. Alors qu’Ariane voulait garder sa liaison secrète, les rumeurs se répandent plus rapidement que prévu. Jules est embarrassé d’assister à la relation naissante de son grand-père.

Mardi 24 septembre 2024 (épisode 176) : Les policiers n’ont jamais été aussi près de découvrir l’implication des quatre amies. En pleine opération, Boher tombe sur une Lucie transformée. De son côté, Yolande peine à se réjouir de l’excès de joie de son amie.

Mercredi 25 septembre 2024 (épisode 177) : Tandis que le corbeau continue de disposer ses pions, Samuel ne sait plus comment se positionner dans l’enquête. Avec Lucie, Boher est perdu et ne parvient pas à gérer. De son côté, Ulysse honore la promesse qu’il a faite à Apolline.

Jeudi 26 septembre 2024 (épisode 178) : Samuel est toujours tiraillé tandis que Boher compte bien poursuivre l’enquête. Le jour J, malgré l’aide d’Ulysse, Apolline replonge. Ariane, qui tente de résister aux appels de son amant, trouve finalement une solution pour le voir en toute discrétion.

Vendredi 27 septembre 2024 (épisode 179) : Luna, Blanche, Barbara et Jennifer se croient hors de danger. Yolande, quant à elle, craint que la nouvelle relation de son amie les éloigne. De leur côté, Léa et Boher continuent de subir la crise d’adolescence de Lucie.

