« Koh-Lanta : la tribu maudite » du 10 septembre : l’épisode 4 avec un conseil surprise, qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO)

« Koh-Lanta : la tribu maudite », épisode 4 du mardi 10 septembre 2024 – Après l’élimination de Marie chez les Rouges la semaine dernière, place à l’épisode 4 de « Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité ». Et ce soir,





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







« Koh-Lanta : la tribu maudite », présentation de l’épisode 4

Ce soir, les aventuriers vont encore devoir se dépasser. L’envie de fuir la tribu maudite se fait encore plus pressante mais il faut comme toujours trouvé l’anito blanc pour pouvoir aller en duel face à un aventurier jaune ou rouge. Au sein des deux tribus, les relations se tendent… Et des alliances sont remises en cause !

Sur le jeu de confort, Denis présente une récompense extraordinaire : se rendre au marché d’un petit village de la péninsule, et pouvoir se régaler du plat local et de pâtisseries ! Les aventuriers en ont l’eau à la bouche.



VIDÉO Koh-Lanta la bande-annonce de l’épisode 4 du 10 septembre