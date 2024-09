C à vous du 2 septembre 2024 : les invités et le sommaire du retour ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 2 septembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, est l’invité de #CàVous. Il publie ses confidences sur les coulisses de la Macronie dans « La Citadelle »

🔵 Mort de Kamilya : l’avocat de la famille, maître Nabil Boudi, est l’invité de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christian Duplaissy, chef du restaurant « La Ferme Ostalapia » à Ahetze (Pyrénées-Atlantiques)

🔵 🎵 Dans le live : Philippe Katerine interprète son titre « Nu »

🔵 Dans la Suite de C à vous : Barbara Butch, DJ & Productrice; et Didier Bourdon pour le film « À l’Ancienne » en salle le 5 septembre

