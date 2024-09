C à vous du 23 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 23 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Nouveau gouvernement : Agnès Runacher, ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques est l’invitée de C à vous

🔵 Gaspillage alimentaire : chaque français jette 25 kg de nourriture par an, comment l’éviter ? On en parle avec le chef Jean-François Piege, auteur du livre “Zéro gaspi”



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Grégory Vingadassalon, chef du restaurant “Madame B” à Bordeaux

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Le groupe gagnant de l’émission Popstars, SOR4, interprétera en live son nouveau single “Comment on s’aime”

🔵 Dans la Suite de C à vous : Waly DIA pour son spectacle “Une heure à tuer”, en tournée dans toute la France dont le 8 février 2025 à l’Adidas Arena Paris; et Audrey Diwan pour son film “Emmanuelle” en salle ce mercredi avec l’actrice Noémie Merlant

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 23 septembre 2024 à 19h sur France 5.