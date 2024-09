C à vous du 3 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 3 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 🏅 Le champion Paralympique Alexis Hanquinquant, est l’invité de C à vous

🔵 Choix du Premier ministre : Xavier Bertrand, une piste privilégiée ? On en parle avec Jean-François Copé, maire LR de Meaux



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christian Duplaissy, chef du restaurant « La Ferme Ostalapia » à Ahetze (Pyrénées-Atlantiques)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Dimitri Rassam, producteur du film « Le Comte de Monte-Cristo » qui comptabilise plus de 7.3 millions d’entrées au cinéma; et Patrick Timsit, François-Xavier Demaison et Michel Jonasz pour la pièce « La Famille » à partir du 10 septembre 2024 au théâtre Edouard VII à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 3 septembre 2024 à 19h sur France 5.