C dans l’air du 18 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 18 septembre 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 18 septembre 2024 : le sommaire

⬛ Hausse d’impôts : ça se précise

Faut-il augmenter les impôts des plus riches ? Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, le recommande pour contrer la dégradation des finances publiques. Dans une interview au Parisien-Aujourd’hui en France, il propose de « lever le tabou sur les hausses d’impôts » en demandant « un effort exceptionnel et raisonnable » aux grandes entreprises et aux plus fortunés, tant que le déficit public reste au-dessus de 3 %. Même le Premier ministre, Michel Barnier, a évoqué une possible « plus grande justice fiscale ».



Publicité





Cependant, cette proposition divise la majorité. Sur France 2, Gérald Darmanin a défendu sept années de baisses d’impôts, qu’il juge bénéfiques pour l’économie et l’emploi, et met en garde contre tout changement risquant de « casser cette machine économique ». Gabriel Attal, chef des députés macronistes, a également exprimé son opposition et demandé des clarifications. Prévu pour être reçu à Matignon avec d’autres élus, son rendez-vous a été annulé à la dernière minute, suivi d’une déclaration du Premier ministre soulignant la gravité de la situation budgétaire et appelant à la responsabilité.

Le débat sur la fiscalité revient au moment où l’élaboration du budget 2025 approche, avec l’objectif de combler un déficit de 30 milliards d’euros. Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, estime que ce débat ne doit pas être un tabou, tandis que l’ONG Oxfam, dirigée par Cécile Duflot, propose une réforme de la fiscalité des héritages, dénonçant l’injustice du système actuel qui profite aux plus riches. Selon Oxfam, ce manque à gagner pourrait coûter 160 milliards d’euros à l’État dans les 30 prochaines années.

Dans ce contexte tendu, les relations entre Matignon et le Parlement se dégradent, notamment en raison du refus du gouvernement de fournir des documents budgétaires clés aux députés, provoquant la colère de certains élus. Parallèlement, les viticulteurs de Cognac expriment leur mécontentement face à l’inaction des autorités concernant les menaces de surtaxes chinoises sur le cognac.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 18 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.