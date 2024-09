Ça commence aujourd’hui du 16 septembre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 16 septembre 2024, le sommaire – Ce lundi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, le numéro inédit sur le thème « Des vacances idylliques… et des disparitions mystérieuses ».





Ça commence aujourd’hui du 16 septembre 2024, « Des vacances idylliques… et des disparitions mystérieuses » (inédit)

Le 1er août 2023, Mattéo était en vacances avec sa famille dans les Pyrénées lorsqu’il a entrepris l’ascension du Pic de Lustou. Depuis, il a disparu sans laisser de trace. Malgré des semaines de recherches intensives, son corps n’a jamais été retrouvé. Ces vacances, qui semblaient idylliques, ont pris une tournure tragique. Des témoignages sur cette mystérieuse disparition seront à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05, « Elle a été la première victime d’un prédateur sexuel » (rediffusion)

Chaque jour, Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui partagent des moments clés de leur vie, afin d’aider d’autres personnes à progresser dans leur propre parcours. Cette émission donne cette fois-ci la parole à des invités ayant un lourd point commun : ils ont tous été la première victime d’un prédateur sexuel.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 16 septembre 2024

