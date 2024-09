« Meurtre, arnaques et vidéo sexy » : votre téléfilm ce 16 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Meurtre, arnaques et vidéo sexy » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 16 septembre 2024 – Ce lundi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Meurtre, arnaques et vidéo sexy ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Meurtre, arnaques et vidéo sexy » : l’histoire, le casting

Arianna Aguilar, étudiante en master de commerce, jongle entre ses études et les soins médicaux pour sa sœur, devenue paralysée après un accident de voiture. En secret, Arianna travaille comme camgirl. Un soir, elle est contactée en ligne par Bonnie, une femme riche qui semble terrorisée par son mari. Sous les yeux d’Arianna, Bonnie est enlevée en direct. Pourtant, la police ne trouve aucune trace de cet enlèvement ni même de l’existence de Bonnie. Arianna décide alors de mener sa propre enquête, découvrant la véritable identité de Bonnie…

Avec : Stephanie Sanchez (Arianna), Chase Anderson (Ryan), Olivia Day (Olivia), Si Chen (India)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Ma fille est une camgirl ».

« Ma fille est une camgirl » : l’histoire et le casting

Lizzie, une jeune femme indépendante, travaille sans relâche pour financer ses études en informatique. Après une violente dispute avec sa mère, Joanna, qui lui avait offert une aide financière, Joanna décide de se rendre sur le campus pour se réconcilier avec sa fille. Mais en arrivant, Lizzie a disparu. S’ensuit une course contre la montre pour découvrir ce qui lui est réellement arrivé…

Avec : Rachel Thundat (Zoey), Madison Crawford (Lizzie), Bob Gallagher (Benjamin Ruggiero), Carrie Schroeder (Joanna)