Ça commence aujourd’hui du 25 septembre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 25 septembre 2024, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, le numéro inédit sur le thème de la maladie de Charcot.





Ça commence aujourd’hui du 25 septembre 2024, « La maladie de Charcot » (inédit)

Diagnostiqué de la maladie de Charcot il y a 4 ans, Olivier a progressivement perdu le contrôle de son corps et la capacité de parler. Aujourd’hui, il a fait le choix de ne pas s’infliger une seconde souffrance, appréciant pleinement « la valeur d’être simplement en vie ». Découvrez ce thème inspirant cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05, « Perdre un bébé à la naissance et trouver la force de se reconstruire » (rediffusion)

Perdre un bébé à la naissance est une douleur dont on ne se remet jamais vraiment. Aujourd’hui, Faustine Bollaert accueille plusieurs « Mamanges » et « Papanges », ces parents qui ont perdu un enfant avant la naissance ou dans les tout premiers jours de vie. Ils partageront avec nous comment ils trouvent la force de surmonter cette épreuve et de se reconstruire après un tel drame.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 25 septembre 2024

