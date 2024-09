Les 12 coups de midi : Émilien éliminé ? La grosse bourde de TF1 !

Publicité





Emilien a-t-il été éliminé sur les tournages du jeu quotidien de TF1 « 12 coups de midi » ? C’est la question que tout le monde se pose alors que ça fait un an aujourd’hui qu’il est arrivé dans le jeu présenté par Jean-Luc Reichmann.











Et si l’on sait déjà que non, Emilien n’a toujours pas été éliminé sur les tournages, TF1 n’a pas l’habitude de spoiler son jeu quotidien. Et pourtant, hier la chaîne a fait une grosse bourde dans un communiqué de presse !

Annonçant la semaine spéciale ELA du 14 au 20 octobre, TF1 a spoilé en dévoilé qu’Emilien serait bien toujours Maître de Midi !

« Jean-Luc Reichmann recevra tout au long de la semaine des candidats qui s’affronteront pour prendre la place d’Emilien, afin de récolter un maximum d’argent pour soutenir l’association ELA. » peut-on lire dans le communiqué de la chaîne.



Alors si vous ne le saviez pas encore, on vous rappelle que vous n’êtes pas prêts de voir partir Emilien. Il devrait être sur votre petit écran jusqu’au mois de décembre minimum !