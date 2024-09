Capitaine Marleau du 6 septembre : ce soir l’épisode « Morte saison »

Publicité





Capitaine Marleau du 6 septembre 2024 – C’est un épisode de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, la rediffusion de l’épisode intitulé « Morte saison », avec Corinne Masiero, Laura Smet, et Christophe Dechavanne.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV







Capitaine Marleau du 6 septembre « Morte saison » : résumé, histoire

Il y a un an, Lana a tragiquement perdu son fils, renversé par un chauffard qui a pris la fuite. Cet événement a brisé son couple, et aujourd’hui, elle songe à repartir de zéro ailleurs. En attendant, elle gère un restaurant dans une station balnéaire très fréquentée. Cependant, lorsque Magali, 22 ans, est retrouvée morte, Lana devient la principale suspecte. En effet, Magali portait un bébé le jour de sa disparition, et celui-ci reste introuvable. Lana a-t-elle pu sombrer au point de commettre l’irréparable ? Dans cette petite communauté où tout le monde se connaît, les suspects sont peu nombreux, surtout en dehors de la haute saison. Marleau devra dévoiler les rancunes et les haines enfouies pour élucider ce mystère.

Le casting

Avec : Corinne Masiero, Laura Smet, Christophe Dechavanne, Anne Suarez, Marilyn Lima, Stéphan Guérin-Tillié, Aurélien Wiik, Ariane Massenet, Béatrice Agenin



