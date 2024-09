« Babel Show » : le concert d’Indochine en direct ce soir sur TMC (6 septembre 2024)

Publicité





« Babel Show », le concert d’Indochine, est diffusé en direct ce vendredi 6 septembre 2024 sur TMC. Pour la première fois à la télé, plongez dans 10 titres de leur nouvel album « Babel Babel » avant sa sortie le lendemain. Un concert privé dans un lieu encore tenu secret avec seulement 300 invités !





A suivre dès 21h25 sur la chaîne, juste après Quotidien, mais aussi en live et streaming vidéo via la fonction direct de TF1+ et ce depuis tous vos appareils connectés.







« Babel Show », présentation du concert d’Indochine

TMC propose à ses téléspectateurs un événement inédit, capté par François Goetghebeur pour KMS Live. Pour la toute première fois à la télévision, Indochine interprétera en direct et en exclusivité sur TMC 10 morceaux de son nouvel album « Babel Babel », qui sera disponible dès le lendemain, samedi 7 septembre.

Dans un lieu encore tenu secret, 300 invités auront l’opportunité unique de découvrir en avant-première ces nouvelles chansons interprétées par le groupe en live. Après la sortie du single « Le Chant des cygnes » le 14 juin, Indochine vous invite, 7 ans après son dernier album, à plonger dans ce nouvel univers musical.



Vidéo

En attendant ce soir, voici un aperçu de ce qui vous attend.