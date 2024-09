« House of Gucci » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (6 septembre 2024)

Publicité





« House of Gucci » : histoire et interprètes du film inédit d’M6 ce soir, vendredi 6 septembre 2024 – Ce vendredi soir, M6 diffuse le film inédit « House of Gucci ». Un film signé Ridley Scott avec Lady Gaga, Adam Driver et Al Pacino dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« House of Gucci » : le synopsis

Interprètes et personnages

Avec LADY GAGA (Patrizia Reggiani), Adam DRIVER (Maurizio Gucci), Al PACINO (Aldo Gucci), Jared LETO (Paolo Gucci), Jeremy IRONS (Rodolfo Maurizio), Camille COTTIN (Paola Franchi), et Salma HAYEK (Pina Auriemma)



VIDEO bande-annonce