Demain Nous Appartient du 11 septembre : le père de Lilou complice de Sacha et Benoit ! (résumé + vidéo épisode 1768 en avance)

Alex est sous le choc ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Il peine à encaisser le fait d'avoir été agressé et volé par Robin, son frère. Et vous allez découvrir que le père de Lilou, en prison, est le complice de Benoit et Sacha !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 11 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1768

Les Delcourt peinent à se remettre de l’agression survenue la veille… Les épreuves s’accumulent. Alex est furieux contre son frère, avec qui les relations étaient déjà tendues. Comment a-t-il pu lui le frappe et lui extorquer cet argent ? Chloé et Michaël essaient de l’apaiser mais Alex est encore sous le choc.

Au commissariat, Robin est désormais considéré comme complice de Sacha Girard et Benoit Letellier. La police comprend qu’ils cherchent de l’argent pour financer leur cavale. Mais en réalité, les deux tueurs séries ont pour complice Mathieu Clavel, le père de Lilou ! Ce dernier est en prison et a expliqué à Benoit où il a enterré une grosse somme d’argent à Sète !…



Pendant ce temps là au lycée, Mia a le sentiment que Lilou se sert d’elle. Michaël apprend que sa mutation à Sète est acceptée. Et Nathan planifie la revanche de Mona…

VIDÉO Demain nous appartient du 11 septembre – extrait de l’épisode

