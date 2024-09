Plus Belle La Vie du 11 septembre 2024 : Barbara prend des risques (résumé + extrait vidéo épisode 167 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 11 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 167 de PBLV – La police continue son enquête et recherche activement Astrid dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Barbara va prendre de gros risques pour remettre le téléphone de Yanis à la police…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 septembre 2024 – résumé de l’épisode 167

Un chasseur se retrouve face à Blanche, Jennifer et Luna. Il leur explique qu’elles se trouvent dans une zone de chasse et qu’elles ne devraient pas y rester. Les trois femmes quittent les lieux et, curieux, le chasseur leur demande ce qu’elles faisaient là. Elles lui expliquent qu’il s’agissait d’une chasse au trésor organisée par leur entreprise. Plus tard, au Pavillon des Fleurs, elles racontent leur mésaventure à Barbara. Elles pensent que l’homme les a crues, mais Barbara craint qu’il ne témoigne à la police. Désormais, elles cherchent à accéder au contenu d’un téléphone pour retrouver Astrid. Jennifer est d’avis de le remettre aux autorités, tandis que Luna envisage de l’allumer, bien que cela risque de révéler leur position. Barbara propose alors de s’en occuper et de le laisser près de chez la sœur d’Astrid.

De leur côté, Jean-Paul et Samuel rapportent à Patrick avoir fouillé la zone sans rien trouver. Ils ont croisé un groupe de chasseurs qui n’ont rien vu non plus. Patrick leur rappelle qu’ils doivent accélérer, car ils risquent de retrouver non seulement un mais peut-être deux cadavres. À ce moment, Magalie Mauvert, la sœur d’Astrid, appelle Samuel.



La sœur d’Astrid remet à Samuel et Jean-Paul une enveloppe contenant un téléphone, qu’ils pensent être celui de Yanis. Jean-Paul promet de tout faire pour retrouver Astrid. Ils se demandent qui a bien pu déposer ce téléphone. Pendant ce temps, au Mistral, Barbara est stressée. Jennifer reçoit un message de Samuel, qui mentionne qu’il est pressé et à la recherche d’une femme. Jennifer est convaincue que le plan de Barbara a fonctionné, mais Barbara, angoissée, craint de finir en prison. Cela blesse Jennifer quand Barbara rappelle qu’elle a un enfant.

Finalement, Samuel et Jean-Paul se rendent à l’endroit où Yanis avait donné rendez-vous à Astrid par SMS. Sur place, Samuel découvre un bracelet qu’ils photographient et envoient à la sœur d’Astrid, qui confirme que c’est bien celui d’Astrid. Ils décident alors d’explorer le chantier désert à proximité…

Pendant ce temps, Thomas informe Kilian qu’il a reçu la confirmation des déclarations de salaires. Il félicite Kilian pour son travail, qui répond avoir fait de son mieux, même si l’administratif n’est pas sa spécialité. Thomas lui propose de partager désormais ces tâches, et Kilian, un peu réticent, accepte sans trop savoir comment refuser.

Kilian rend visite à Mirta car il doit entrer des factures dans un logiciel de comptabilité. Malheureusement, Mirta est débordée et ne peut pas l’aider, d’autant plus que Yolande a pris sa journée. Kilian insiste, alors Mirta lui tend un flyer pour une formation numérique organisée par la mairie.

Plus tard, Kilian vient s’excuser auprès de Steve et lui propose d’organiser un atelier informatique au bar pour une journée. Il serait rémunéré et aurait un repas offert. Kilian souhaite qu’il apprenne aux gens à gérer les démarches administratives en ligne. Steve pense que tout le monde sait déjà faire cela, mais il accepte malgré tout.

Steve essaie de parler à Apolline de Nisma, mais celle-ci ne l’écoute pas, absorbée par ses révisions pour le barreau et écoutant des articles du Code civil en audio. Apolline lui explique qu’elle n’a pas le temps pour ses histoires sentimentales : son patron l’attend au tribunal, et elle doit se concentrer. Elle lui propose d’en parler en fin de journée.

Pendant qu’Apolline révise, Ulysse la rejoint. Elle lui propose de l’accompagner pour le voir plaider au tribunal. Ulysse lui fait remarquer que, lorsqu’il préparait le barreau, il ne faisait que cela du matin au soir, et il s’étonne de sa capacité à tout concilier.

