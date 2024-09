« Couleurs de l’incendie » : votre film inédit ce soir sur France 2 (15 septembre)

Publicité





« Couleurs de l’incendie », c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 15 septemebre 2024, sur France 2. Un film réalisé par Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, et Clovis Cornillac lui-même.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







« Couleurs de l’incendie » : l’histoire

En février 1927, après la mort de son père Marcel Péricourt, Madeleine se retrouve à la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais un geste tragique et inattendu de son fils Paul va précipiter sa chute vers la ruine et le déclassement. Confrontée à l’hostilité des hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de ceux qui l’entourent, Madeleine devra lutter de toutes ses forces pour survivre et reconstruire sa vie. Une tâche d’autant plus ardue dans une France impuissante face aux premiers signes du drame qui s’apprête à embraser l’Europe.



Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, Clovis Cornillac, Olivier Gourmet, Jérémy Lopez de la Comédie-Française, Alban Lenoir, Johan Heldenbergh et Fanny Ardant

La bande-annonce

« Couleurs de l’incendie » c’est ce soir, dimanche 15 septembre 2024, dès 21h10 sur France 2.