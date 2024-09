« Dans la peau d’un tueur » : votre téléfilm ce 24 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Dans la peau d’un tueur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 24 septembre 2024 – Ce mardi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Dans la peau d’un tueur ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Dans la peau d’un tueur » : l’histoire, le casting

Miles Blake, écrivain à succès spécialisé dans les thrillers psychologiques, est invité à donner des cours dans une prestigieuse université pour un semestre. Peu après son arrivée, une étudiante disparaît mystérieusement. Son corps est découvert quelques jours plus tard au bord du lac du campus. Ce tragique événement a-t-il un lien avec les méthodes d’enseignement peu conventionnelles de Blake ? Ashley, une étudiante en fin de cursus, est sélectionnée par le professeur Dorr pour devenir l’assistante de Blake.

Avec : Rae DeRosa (Ashley), Landon Ashworth (Miles), Kristen Edwards (Jordan), Yadin (David)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Une nuit avec un serial killer ».

« Une nuit avec un serial killer » : l’histoire et le casting

Maggie Borgan, psychocriminologue à l’université Rose de Midwest City, a survécu dans sa jeunesse à l’un des tueurs en série les plus redoutés des dernières décennies. Grâce à son témoignage, Cordell Ray Colton, surnommé « Le boucher de la baie de San Francisco », est aujourd’hui en prison. Mariée, Maggie a récemment découvert que son mari, Richard, la trompait avec une jeune étudiante de l’université, ce qui les a conduits à se séparer. Lors d’une soirée avec son amie Alyssa, elle est attirée par Kyle, avec qui elle passe la nuit. Mais elle s’aperçoit rapidement que Kyle s’intéresse davantage au livre qu’elle a écrit sur « Le boucher de la baie » qu’à elle-même. Bientôt, il commence à harceler sa famille…

Avec : Lindsay Hartley (Maggie Bogan), Katie Kelly (Jenny Bogan), Andrew Rogers (Kyle), Brooks Ryan (Richard Borgan)