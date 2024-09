Demain Nous Appartient du 13 septembre : Violette en grand danger, Sacha et Benoit découvrent que... (résumé + vidéo épisode 1770 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 13 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1770 de DNA – Violette et Lilou sont toujours séquestrées par Sacha et Benoit ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et Violette est plus que jamais en danger alors que les tueurs ont découvert que son frère est de la police !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 13 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1770

Damien est profondément inquiet. Il ressent que quelque chose ne va pas chez Violette et en discute avec leur mère, mais elle minimise et refuse de la fliquer… Pendant ce temps là, Benoit Letellier a découvert que le frère de Violette est flic et en parle à Sacha Girard. Les deux tueurs retiennent toujours Lilou et Violette. Violette leur jure qu’elle n’a rien dit à son frère !

L’un des fugitifs est sur le point de commettre un nouveau meurtre. William agit de manière immature pour provoquer Aurore. Quant à Timothée, il est prêt à tout pour agrandir la colocation.



VIDÉO Demain nous appartient du 13 septembre – extrait de l’épisode

