Plus Belle La Vie du 13 septembre 2024 : le meurtre de Yanis découvert ! (résumé + extrait vidéo épisode 169 en avance)

Plus belle la vie du 13 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 169 de PBLV – Rien ne va plus pour Luna, Blanche, Barbara et Jennifer aujourd’hui dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, Luna est désormais recherchée par la police et va mettre en place un plan très risqué. Et ses trois copines vont recevoir le message d’un corbeau qui est au courant pour le meurtre de Yanis !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 septembre 2024 – résumé de l’épisode 169

Jennifer propose à Samuel un week-end dans une cabane dans les arbres, mais Samuel n’est pas d’humeur pour cela. Jean-Paul les rejoint et demande à Samuel de l’aider à envoyer un document aux collègues, un portrait-robot. Jennifer est choquée en voyant le visage de Luna sur le document… Jean-Paul explique que ce visage lui dit quelque chose. Jennifer aperçoit Luna au loin avec sa casquette. Elle prétexte aller retirer de l’argent et informe Luna qu’elle est recherchée et doit se faire oublier. Luna refuse de partir, elle a un plan pour éloigner les soupçons…

Luna a un plan : elle retrouve Blanche à la gare, achète un sandwich avec la carte bancaire de Yanis et se fait photographier avec la casquette en mode « Julia » pour induire la police en erreur. Elle prend un train pour Milan et prévoit d’utiliser la carte là-bas avant de revenir à Marseille dès le lendemain.



Jean-Paul et Samuel discutent du portrait-robot au Mistral, Barbara les observe avec insistance et Samuel la remarque. Samuel reçoit un message indiquant que la carte de Yanis a été utilisée à la gare Saint-Charles. Pendant ce temps là, Jennifer retrouve Blanche et Barbara au Pavillon des Fleurs. Elle confirme que le plan de Luna semble avoir réussi, et elles sont impressionnées par Luna.

Au commissariat, Jean-Paul et Samuel constatent que personne à la gare n’a vu Yanis et trouvent suspect l’utilisation de sa carte bancaire en cavale. Ils attendent les images de la vidéo-surveillance de la gare. Charlotte de la PTS a découvert un bouton provenant d’un vêtement de femme dans la voiture de Yanis. Samuel pense que cela appartient à Julia. Au Pavillon des Fleurs, quand Jennifer prête son gilet à Barbara, elle remarque qu’il manque un bouton, et il s’agit de celui retrouvé par la police ! Elles reçoivent un message d’un corbeau : « Je sais ce que vous avez fait. Elles sont terrifiées !

Robert vient voir Mirta à la résidence pour vérifier le bon fonctionnement du défibrillateur. Mirta refuse d’abord, mais finit par accepter. Robert en profite pour s’excuser d’avoir insisté pour la formation. Mirta accepte ses excuses. Mirta est à la buanderie quand Robert la rejoint, lui annonçant que le défibrillateur fonctionne. Soudain, Robert fait un malaise et se tient le cœur. Mirta lui fait un massage cardiaque, et Robert se redresse, la félicitant. Mirta est choquée et n’apprécie pas la blague…

Au bar, Djawad se plaint du bruit de la machine à jus de Kilian, et Ariane se plaint également. Djawad propose de l’emmener dans un endroit calme en bord de mer. Là, il avoue s’être caché toute une nuit pour échapper à la police. Ils finissent par s’embrasser passionnément. Plus tard, Djawad et Ariane ont couché ensemble dans la calanque mais Ariane explique que cela doit rester une aventure unique en raison de son travail. Djawad plaisante en disant que c’est pareil pour lui, mais ils s’embrassent de nouveau.

VIDÉO Plus belle la vie du 13 septembre 2024 – extrait vidéo

