Demain Nous Appartient spoiler : Damien effondré, drame pour Violette (vidéo épisode du 17 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Damien et sa famille vont vivre des moments douloureux dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, dans quelques jours, Violette a disparu et n’a donné signe de vie à personne !











Publicité





Violette reste introuvable

Face à Audrey, Damien craque. Il est terrifié à l’idée qu’il soit arrivé quelque chose à sa soeur et ça lui fait revivre le douloureux moment de son enlèvement… Audrey tente de le rassurer et elle lui explique que Jordan et les autres lycéens sont mobilisés pour retrouver Violette.

Avec Sacha Girard et Benoit Letellier dans la nature, Damien craint que ses collègues ne se préoccupent pas assez de la disparition de sa soeur. Mais il n’imagine pas une seconde qu’elle puisse être leur victime…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Noor se confie sur Nordine… (vidéo épisode du 16 septembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1772 du 7 septembre 2024 : Damien terrifié suite à la disparition de Violette

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.