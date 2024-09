Demain Nous Appartient spoiler : Timothée va mal, il avoue que… (vidéo épisode du 26 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les jours à venir ne s’annoncent pas faciles pour Timothée dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Timothée ne va pas bien et se confie à Bart…











Au dîner à la coloc, Bart remarque Timothée n’est pas dans son assiette. Il n’a pas d’appétit et explique à Bart que c’est désormais sérieux entre Rachel et Charles. Quand Bart lui demande s’il est jaloux, Timothée avoue que oui… Il est jaloux de Charles et pas seulement vis à vis de Rachel. Il est jaloux de sa relation avec son père !

Bart essaie de réconforter Timothée. Il cherche les mots justes pour réconforter le jeune homme en détresse. Timothée parviendra-t-il à surmonter cette épreuve ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1779 du 26 septembre 2024 : Timothée va mal

