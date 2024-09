Un Si Grand Soleil du 24 septembre : Alex comprend tout (résumé et vidéo épisode 1475 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 24 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1475 en avance – Que va-t-il se passer mardi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 24 septembre 2024.





Alex est au téléphone avec Davia, il lui explique que Céline a mis la musique que le tueur en série a mis sur les deux scènes de crime… Il pense que c’est un hasard, Davia est inquiète et lui conseille d’en parler à ses collègues. Mais Alex pense que ça ne sert à rien, ce n’est pas elle.

Robin regarde la vidéo d’appel à témoin qu’il a enregistré avec Diego. Il décide de la publier. Pendant ce temps là, Alex et Manu planquent sur le chantier naval. Ils attendent Raphaël. Manu remarque qu’Alex a l’air crevé, il dit avoir mal dormi à cause de l’enquête. Manu pense qu’il a une meuf, Alex lui dit que non.



Le procureur vient voir Becker, il ne leur reste plus que 48h pour retrouver Evan. Elise vient voir Becker, elle lui montre la vidéo de Robin. Becker prévient Manu et Alex. Il leur demande de continuer à le surveiller et se tenir prêts à l’interpeler.

Maéva rentre de ses vacances à Grenade. Elle retrouve Alix, qui lui annonce qu’elle accepte d’exposer ses graffs. Maéva saute de joie, mais Alix lui précise qu’il va falloir graffer sur des toiles et le matériel sera à sa charge…

A la ferme, Ludo montre à Elodie et Rémi ses champignons qui commencent à pousser.

Tom retrouve son pote Roméo, qui avoue qu’il doit encore de l’argent à José. Il a planté du cannabis et doit arroser de temps en temps. Il part en mer pendant 15 jours et a besoin de quelqu’un pour arroser. Tom refuse, il ne veut pas d’embrouille. Roméo insiste et lui propose 600 euros mais Tom ne veut pas. Pendant ce temps là, Maéva fait la liste de ce qu’elle doit acheter. Il y en a pour 3.000 euros ! Elle en parle à Tom, elle pense que c’est mort elle ne trouvera jamais l’argent.

Chloé regarde la vidéo de Robin, il explique qu’il avait besoin de le faire. Chloé ne lui en veut pas, elle pense qu’il a bien fait.

Laura et Ludo cherchent des girolles dans la forêt. Il lui propose de dormir encore à la coloc. Laura lui raconte sa dernière relation, où le mec lui mentait et était déjà marié. Ça l’a détruite, il demande à Ludo d’être honnête. Il lui promet qu’il ne lui mentira jamais !

Alex retrouve Céline, il accepte de rester pour la nuit. Quand elle file continuer de se préparer, Alex regarde ses livres… Il tombe sur « La nuit du 23 » et comprend qu’elle est liée aux meurtres ! Il pend une photo et dit à Céline qu’il va aller acheter des citrons verts. Il sort, sous le choc. Mais il traine en bas de l’immeuble et quelqu’un l’assomme !

