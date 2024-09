Un Si Grand Soleil du 25 septembre : Alex enlevé, Davia met Manu sur la piste de Céline (résumé et vidéo épisode 1476 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 25 septembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1476 en avance





Manu relève Thierry, qui a planqué toute la nuit. Il n’a rien de plus sur Raphaël Dormois, qui n’a pas bougé de la nuit à part pour fumer. Manu prend le relais et écris à Alex, il lui dit de se dépêcher il l’attend.

Mais Alex se réveille séquestré avec Evan. Il est lui aussi attaché ! Ils font les présentations, Alex lui dit qu’il est flic et qu’ils le recherchent depuis des semaines. Evan rigole et lui dit qu’il l’a trouvé. Alex lui demande qui l’a emmené là, il n’en sait rien. Alex lui parle de Céline, Evan lui confirme qu’il l’a rencontrée sur Affinita. Alex pense que c’est à cause d’elle qu’ils sont là. Evan lui annonce que le tueur lui a dit qu’il serait mort demain, il pense que c’est valable pour lui aussi !



Tom et Maéva parlent de la disparition du père de Robin, ils espèrent qu’ils vont le retrouver. Maéva lui demnande s’il viendra la chercher à la galerie mais Tom prétexte passer l’aprem avec Achille. Pendant ce temps là, Hugo retrouve Laura qui s’occupe de ses champignons. Elle lui dit que c’est pour Ludo.

Tom appelle Achille, il lui demande de le couvrir auprès de Maéva en disant qu’ils ont passé l’après-midi ensemble. Tom dit avoir trouvé un plan pour gagner un peu d’argent, il ne peut pas lui dire. Achille craint qu’il se soit mis dans un plan foireux.

Manu s’inquiète, il n’arrive pas à joindre Alex. Il est directement sur messagerie. Manu appelle Becker, Dormois n’a pas bougé depuis 24h. Ils pensent que si c’est lui séquestre Evan, il a forcément un complice. Le juge veut qu’ils interpellent Dormois pour le faire parler au commissariat.

Ludo et Laura sont en forêt pour leurs girolles. Ils plantent au pied d’un arbre. Au même moment, Tom est avec Roméo en forêt, il lui montre sa culture de cannabis et les bidons à remplir pour arroser. Ludo et Laura entendent du bruit… Tom et Roméo se cachent. Tom flippe, il connait Ludo et sait qu’il a une ferme pas loin.

Manu revient au commissariat avec Raphaël Dormois, Becker lui dit de lui mettre la pression avec Alex. Manu l’informe qu’Alex n’est pas venu, il s’inquiète. Becker demande à Elise d’aller chez lui voir ce qui se passe. Dormois dit qu’il ne comprend pas ce qui se passe et demande pourquoi on lui parle de son frère. Il assure que ce n’est pas lui pour les meurtres et l’enlèvement. Il dit être passé à autre chose. Hugo trouve qu’il a l’air sincère, ça ne colle pas.

Achille donne des fournitures scolaires à Tom pour rendre son alibi crédible. Ils retrouvent Maéva et Noura sur la plage.

Manu a la confirmation que Dormois était en cellule de dégrisement le soir de l’enlèvement d’Evan. Hugo pense qu’ils se trompent et est persuadé qu’ils ont abandonné la piste d’Affinita trop vite. Elise les rejoint, Alex n’est pas chez lui. Manu appelle Davia, qui lui parle de la relation entre Alex et Céline…

