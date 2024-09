Demain Nous Appartient spoiler : Violette et Jordan génés face à la réaction de... (vidéo épisode du 24 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C'est un moment gênant qui attend Violette et Jordan dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que grâce au courage de Robin, Violette s'en sort indemne, dans quelques jours il est l'heure de sortir de l'hôpital.











Damien surprend Violette et Jordan

Evidemment, Jordan est là et promet de bien s’occuper d’elle. Ils s’embrassent dans le hall de l’hôpital quand Damien débarque… Ils sont très gênés mais Damien les rassure tout de suite : il trouve leur couple super et il est très heureux pour eux ! Jordan et Violette sont soulagés et s’excusent de lui avoir menti.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1777 du 24 septembre 2024 : Violette et Jordan affrontent Damien

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.