Les Cinquante du 19 septembre : nouveau jeu, des choix stratégiques (résumé + replay épisode 14)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 14 du jeudi 19 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 14 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’Amin a réintégré le jeu en éliminant Mounia.





Au réveil, certains ressentent le manque de Giovanni et se demande qui sera le prochain à partir. Clarysse ne se sent pas bien et veut se venger, elle ne supporte pas le clan d’en face.







Jordan et Julie B. profitent, ils se sont embrassés la veille et préfère rester discrets. Pendant ce temps là, Nikola essaie une nouvelle stratégie avec Séphora, créer le manque. Il essaie ensuite de la rendre jalouse… Et ça semble marcher, elle le regarde parler avec Loan et n’apprécie pas. Elle y va et se cale au milieu.

Le Lion se prépare à passer à l’action. Il choisit trois joueurs pour le Cachot : le Singe vient chercher Emma, Séphora et Cassandra. Les filles sont en panique et Séphora refuse de participer. Le Lion annonce qu’elles vont subir une attaque de moustiques. Elles doivent en tuer le plus possible, chaque moustique tué rapporte 50 euros à la cagnotte. Elles y vont, dans le noir, et c’est la panique totale. Le Lion annonce que les animaux sont ses amis, il ne voulait tuer personne. Pour le spectacle, il fait monter la cagnotte de 1000 euros. Tout le monde est ravi !



Soraya a un coup de coeur pour Nicolo, Maissane décide d’organiser un speed-dating avec lui ! Joy passera ensuite. Nicolo trouve ça très gênant et tout le monde les observe de loin…

Le Lion annonce le troisième jeu, les candidats doivent se rendre dans l’arène. Il y a des étoiles : Simon et Nicolas se positionnent dessus. Les autres doivent se mettre dans le carré noir. Le Lion annonce que Simone et Nicolas sont chefs d’équipe et ne peuvent pas être éliminés ! Ils forment ensuite leurs équipes.

Simon choisit Nikola, Enzo, Lydia, Gaëtan, Alex, Cassandra, Jade, Hillary, Jordan, Coumba, Emma, Loan, Joseph, Lisa-Marie, Joy, Maissane, Inès, et Soraya.

Nicolas choisit Kévin, Sacha, Colette, Nicolo, Kévin, Carla, Amin, Julie R., Eddy, Séphora, Thibault, GRace, Olivani, Julie B., Carla, Fred, Lou, et Clarysse.

Ils ont volontairement mixé les équipes pour ne pas risquer de voir un clan entier éliminé.

Les Cinquante, le replay du 19 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 14 ce jeudi 19 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 20 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 15.