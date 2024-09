Demain Nous Appartient spoilers : des enlèvements, un meurtre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 9 au 13 septembre 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 9 au 13 septembre 2024 – Hâte de savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ? Alors c’est le moment. Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’évasion de Sacha Girard et Benoit Letellier avec Robin Bellanger.







En effet, les deux tueurs en série ont entrainé le frère d’Alex dans leur cavale. La police est sur le coup alors qu’ils ont enlevé Soraya et Raphaëlle. Et ils sont convaincus que Benoit et Sacha ont prévu de tuer de nouvelles victimes !

Robin est en grand danger puisqu’ils ont prévu de se débarrasser de lui. De son côté, Tristan annonce à la police que s’ils retrouvent son frère, Sacha, ils ne doivent pas hésiter à le tuer. Et justement Sacha se rend au mas, il menace Tristan et Alex !



De son côté, Lilou se fait enlever à son tour par les tueurs en série. Et en fin de semaine, l’un des évadés s’apprête à commettre un nouveau meurtre !

Quant à Manon, elle découvre que Nordine est très proche de Noor…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 septembre 2024

Lundi 9 septembre 2024 (épisode 1766) : Soraya et Raphaëlle sont prises en otage par deux sociopathes. Au lycée, Mia erre comme une âme en peine. Manon aperçoit un geste équivoque entre Nordine et une infirmière.

Mardi 10 septembre 2024 (épisode 1767) : Les évadés braquent des Sétois pour financer leur cavale. Lilou sème la zizanie entre Violette et Jordan. Depuis le Canada, Charlie fait une proposition inattendue à Nathan.

Mercredi 11 septembre 2024 (épisode 1768) : Mia a l’impression d’être utilisée par Lilou. Nathan orchestre la vengeance de Mona.

Jeudi 12 septembre 2024 (épisode 1769) : Les évadés séquestrent Lilou tandis que Violette tombe au mauvais moment. Malgré elle, Aurore assiste à une réaction surprenante de William. Mona décrypte les messages de son admirateur.

Vendredi 13 septembre 2024 (épisode 1770) : Un fugitif s’apprête à tuer de nouveau. William fait preuve d’immaturité pour provoquer Aurore. Timothée est prêt à tout pour que la coloc s’agrandisse.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 9 au 13 septembre 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…