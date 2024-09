Publicité





Reportages découverte du 7 septembre 2024, sommaire et reportages











Reportages découverte du 7 septembre 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : Le bonheur est dans le camping !

Passer des vacances en plein air est une tradition profondément enracinée chez les Français, avec plus de 8000 campings répartis sur l’ensemble du pays. Depuis l’an 2000, leur chiffre d’affaires a triplé et l’offre s’est considérablement diversifiée. D’un côté, on trouve des complexes de grande envergure offrant des services similaires à ceux des villages vacances, avec des activités et animations tout au long de la journée. De l’autre, les petits campings traditionnels résistent et perpétuent leur charme authentique. Deux façons bien distinctes de vivre l’art des vacances en plein air et de profiter de la saison estivale. Le temps d’un été, nous avons posé nos caméras dans deux de ces établissements…

A 14h50 dans Grands Reportages : Il était une fois au pensionnat



Le pensionnat est souvent perçu comme une menace par les enfants, utilisée par les parents pour corriger certains comportements. Pourtant, il peut parfois représenter une solution adaptée : offrir un cadre structurant, apaiser des tensions familiales et favoriser l’apprentissage de la vie en communauté, tout en développant l’autonomie. Durant une année scolaire, de septembre à juin, nous avons suivi quatre élèves internes du pensionnat Saint-Martin de France, situé à Pontoise, en région parisienne. La spécificité de cet établissement repose sur son organisation en quatre maisons : deux pour les filles et deux pour les garçons, regroupant collégiens et lycéens. Ces maisons deviennent un véritable lieu de vie pour les élèves en dehors des cours, où ils apprennent à travailler, vivre en groupe et cohabiter.