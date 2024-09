50mn Inside du 7 septembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 7 septembre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 7 septembre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

📺 A la Une – Emilien, le champion des 12 coups de midi

Le champion phénoménal des jeux télé. Qui se cache derrière ce jeune homme de 21 ans, qui a pulvérisé tous les records des 12 coups de midi ?

💃 En Coulisses – le Royal Palace

Une rentrée mouvementée pour le Royal Palace. Comment le 2ème cabaret de France niché dans un village alsacien se renouvelle-t-il chaque année pour offrir des shows toujours plus spectaculaires ?



👨 Portrait – Jean Dujardin

🎬 La Story – Friends

La série fête ses 30 ans. Quels sont les secrets de cette série culte qui a conquis le monde entier et séduit plusieurs générations ? Comment a-t-elle bouleversé le destin de ses acteurs ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.