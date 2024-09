Demain Nous Appartient spoilers : Lisa en danger, Valentine dans le viseur, les résumés jusqu’au 27 septembre 2024

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 27 septembre 2024 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui va se passer à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Alors, c’est le moment. Comme chaque dimanche, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2024.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Lisa va se mettre en grand danger en voulant elle-même arrêter Benoit Letellier. Lisa en fait encore une fois une affaire personnelle et on la retrouve inconsciente !

De son côté, Valentine est dans le viseur de la police… Les policiers de Sète trouvent des preuves contre la petite amie de Nathan.

Et Camille trahit Maud alors que la situation ne s’arrange pas entre William et Aurore.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 septembre 2024

Lundi 23 septembre 2024 (épisode 1776) : Lisa décide de faire cavalier seul pour arrêter Letellier. Au domaine viticole, Valentine prend une balle perdue. Aurore et William font une trêve pour Manon.

Mardi 24 septembre 2024 (épisode 1777) : Amel, Aaron et Victoire sont au chevet de Lisa, inconsciente. Diego et Camille font une bourde qui pourrait leur coûter cher. Aurore revoit ses attentes à la hausse.

Mercredi 25 septembre 2024 (épisode 1778) : Valentine se réjouit du malheur d’autrui. Lilou implore Violette de garder son secret. Une réflexion déplacée de Joël provoque la colère de Mona.

Jeudi 26 septembre 2024 (épisode 1779) : La police retrouve des preuves incriminant Valentine. A l’hôpital, Mona incendie Alain. Lisa et Amel profitent des derniers instants avec leurs proches.

Vendredi 27 septembre 2024 (épisode 1780) : Pour Maud, la trahison de Camille est impardonnable. Amel et Lisa s’envolent pour Berlin. Aurore apprend que William a quitté l’hôpital.

