Demain Nous Appartient spoiler : grande nouvelle pour Michaël ! (vidéo épisode du 11 septembre)

Demain nous appartient spoiler – Après la fin de l’enquête et l’enterrement d’Albane, les Ferray vont prendre un nouveau départ dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Michaël annonce une grande nouvelle à sa famille !











Michaël intègre le commissariat de Sète

Mia et Octave sont avec Chloé et parlent du lycée. Chloé assure à Mia qu’elle se fera des amies mais ça va prendre du temps et c’est normal. Michaël les rejoint avec des bonnes nouvelles : il a trouvé un acquéreur pour l’hôtel et sa mutation a été acceptée !

Michaël intègre le commissariat de Sète dès maintenant et il a même déjà commencé à travailler avec l’équipe.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1768 du 11 septembre 2024 : Michaël intègre le commissariat

