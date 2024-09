Echappées Belles du 14 septembre : direction l’Italie ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 14 septembre 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Italie, Florence et la Toscane » suivi de la rediffusion « Corse du Sud, de village en village ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 14 septembre 2024, à 21h – « Italie, Florence et la Toscane »

Bienvenue en Toscane ! Célèbre pour ses paysages époustouflants, où se mêlent collines dorées, cyprès élancés, vignobles et eaux cristallines, la Toscane incarne l’art de vivre à l’italienne, la Dolce Vita. Jérôme Pitorin, lors de son périple, succombera peut-être au syndrome de Stendhal en explorant une Florence éblouissante, berceau de la Renaissance et véritable trésor artistique. Il partira à la découverte des merveilles terrestres et maritimes de la région, en compagnie de ceux qui œuvrent à la préservation de cet écrin naturel.

Mais la Toscane ne serait rien sans ses habitants. Ces hommes et femmes, profondément attachés à leur terre, s’efforcent chaque jour de préserver son authenticité, tout en s’adaptant au flux touristique croissant. Tout en partageant leurs traditions, leur folklore et les délices de leur région, ils permettent à Jérôme de s’immerger pleinement dans l’âme toscane. Ce voyage promet une véritable escapade estivale, où culture et détente se conjuguent harmonieusement.



Comment les Toscans parviennent-ils à préserver l’authenticité de leur région malgré l’afflux de touristes ?

Les reportages : Île de Capraia / Le syndrome toscan, tout le monde y succombe / Le marbre, l’identité de la Toscane / Dans les pas de Puccini / Produits toscans d’exception / Les traditions à l’honneur.

Echappées Belles du 14 septembre à 22h35 – « Corrèze, de village en village »

Le département abrite à lui seul six des « Plus beaux villages de France », témoignant de la richesse de son patrimoine. Des lieux comme Collonges-la-Rouge, Turenne et Pompadour contribuent largement à l’attrait touristique de cette charmante région. Les Corréziens, qu’ils soient de souche ou d’adoption, se montrent accueillants, fiers de leur territoire, et heureux de faire découvrir leur quotidien à Sophie Jovillard.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 14 septembre 2024 dès 21h sur France 5