Envoyé Spécial du 12 septembre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Envoyé Spécial du 12 septembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





Envoyé Spécial du 12 septembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Alerte aux moustiques tigres : la dengue s’installe en France

En août 2024, la dengue, maladie autrefois tropicale, touche désormais l’Hexagone, avec onze cas recensés dans le Var et neuf autres à Sainte-Cécile-les-Vignes, dans le Vaucluse. Le responsable ? Le moustique tigre, un insecte noir et blanc discret, arrivé d’Asie il y a seulement vingt ans. Ce moustique, qui colonise aujourd’hui 78 départements français, peut transmettre la dengue, mais aussi le virus Zika et le chikungunya, autrefois absents de nos latitudes.



En 2023, 45 cas de dengue autochtones ont été recensés, sans qu’aucun des patients n’ait voyagé. Face à cette nouvelle menace sanitaire, le ministère de la Santé redouble d’efforts pour enrayer la progression de l’insecte et éviter une épidémie. Mais comment limiter sa prolifération ? « Envoyé spécial » fait le point sur les stratégies de lutte et révèle quels produits sont vraiment efficaces pour se protéger contre le moustique tigre.

🔴 Alcool, sexe et troisième mi-temps

À Mendoza, au pied de la cordillère des Andes en Argentine, l’affaire des rugbymen français est devenue un véritable feuilleton judiciaire suivi de près par les médias. Soledad, la plaignante de 39 ans, accuse deux joueurs de l’avoir violée et s’est exprimée dans « Envoyé spécial ». Déterminée, elle raconte sa chute dans l’horreur après cette nuit traumatisante. De leur côté, les joueurs clament leur innocence, et la justice argentine les a autorisés à retourner en France après 57 jours d’assignation à résidence. Cependant, ils restent sous le coup d’accusations de viol en réunion aggravé, et attendent que la justice se prononce.

En France, le magazine s’est rendu au Stade rochelais, l’un des clubs des joueurs, où Oscar Jegou est encore sous contrat. La question se pose : y a-t-il un malaise dans le rugby français concernant l’alcool ou la cocaïne ? Le président de la fédération de rugby a décidé de lever le voile sur ces dérives. Enquête sur ces troisièmes mi-temps et les excès qui ternissent l’image du rugby, en Argentine et en France.

🔴 Quand l’Australie renaît de ses cendres

En 2020, l’île Kangourou au large de l’Australie a été ravagée par des incendies gigantesques, réduisant plus de 210 000 hectares en une terre noire et fumante. Ce sanctuaire pour koalas et kangourous a connu sa pire catastrophe, avec 32 000 animaux péris et des milliers de bâtiments détruits.

Cinq ans après ce « Black Summer », l’île renaît. Au lieu de dévaster définitivement les paysages, les feux ont en quelque sorte revitalisé la nature. Des espèces de fleurs et de plantes indigènes, disparues depuis 70 ans, réapparaissent, et la faune sauvage retrouve ses droits. L’île, désormais un passage incontournable pour les touristes en Australie, voit affluer des visiteurs qui participent activement à sa reconstruction et à sa régénération.

