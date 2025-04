Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 du 2 avril ? (résumé + replay)

Publicité





Top Chef éliminé du 2 avril 2024 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 2 de la saison 16 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Dominique Crenn et Hélène Darroze ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce second épisode, c’est Rémi Blanpoil qui a été éliminé.







Les candidats se sont affrontés au cours de la soirée pour la seconde partie de la formation des brigades des chefs. Et à l’issue de cette série d’épreuves, ils étaient 2 à s’affronter sur la dernière épreuve.

Top Chef du 2 avril : Rémi éliminé

Margaux Elie et Rémi Blanpoil se sont donc affrontés sur l’ultime épreuve. Les chefs ont dégusté leurs plats à l’aveugle et ont fait leur choix ! Et ils ont qualifié Margaux, qui est candidate solitaire. Rémi Blanpoil est éliminé.



Rendez-vous le mercredi 9 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 3. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.