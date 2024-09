Ici Tout Commence spoiler : Cléo piège Jasmine ! (vidéo épisode du 19 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Cléo a un comportement étrange, voir malsain, ces derniers temps dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et la jeune femme va tout faire pour éloigner Jasmine de Jim… Elle va même la piéger pour tenter de la faire retomber dans les bras de son ex !











Publicité





En effet, dans quelques jours, Cléo tend un piège à Jamsine et Thibault. Sous un pseudonyme, Cléo discute avec Thibault et lui donne un rendez-vous dans un bar… Evidemment, elle lui pose un lapin et elle donne rendez-vous à Jasmine au même endroit au même moment ! Jasmine et Thibault se retrouvent, Thibault lui parle de son date raté tandis que Jasmine lui dit que son ami aura du retard… Elle lui pose d’attendre ensemble, loin d’imaginer qu’il s’agit d’une manipulation de Cléo.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Rose rattrapée par son passé, elle découvre… (vidéo épisode du 18 septembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1006 du 19 septembre 2024, le piège de Cléo



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.